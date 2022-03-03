В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша вчера, 2 марта, депутаты рассмотрели вопрос об избрании акыйкатчы (омбудсмена).

Председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Медербек Алиев отметил, что парламентскими фракциями на должность омбудсмена представлены 4 кандидата.

Парламентские фракции "Ишеним", "Бутун Кыргызстан", "Ынтымак", "Ата-Журт Кыргызстан", "Ыйман нуру" представили кандидатуру Атыр Абдырахматовой. Парламентская фракция "Ыйман нуру" представила также кандидатуры Маматурайыма Момунова, Бакытбека Узенбаева. Парламентская фракция "Ынтымак" представила кандидатуру Турсунбека Акуна.

По итогам голосования Атыр Абдырахматова избрана на должность омбудсмена. За ее кандидатуру проголосовали 50 депутатов. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.

Акыйкатчы Атыр Абдырахматова принесла присягу в парламенте.