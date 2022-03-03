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Депутаты ЖК обсудили кредитное соглашение на покупку автобусов для Бишкека

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели проект закона "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития (проект "Бишкекские автобусы" Рамочной программы "Зеленые города 2, Окно 2") и Грантового соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития (проект "Бишкекские автобусы" Рамочной программы "Зеленые города 2, Окно 2"), подписанных 16 сентября 2021 года в городе Бишкек" в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Информацию по законопроекту представил заместитель министра экономики и коммерции Руслан Татиков. Как он отметил, Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР) планирует предоставить льготный заем в виде кредита в размере 25 миллионов евро, которые будут направлены на финансирование расходов, связанных с приобретением автобусов и ремонтом автобусного парка города Бишкек.

"Кредитные средства будут выделяться в два транша. Первым траншем будет выделено 16 миллионов евро, при выполнении оговоренных условий вторым траншем будет выделено дополнительно 9 миллионов евро", - сказал он.

Период займа составляет 12 лет, льготный период - 3 года. Помимо этого, ЕБРР планирует выделение гранта в размере 8 миллионов евро. Итого на реализацию проекта в сумме будет выделено 33 миллиона евро.

Проект "Бишкекские автобусы" Рамочной программы "Зеленые города 2, Окно 2", предусматривает финансирование приобретения городских автобусов, работающих на компримированном (сжатом) природном газе, и ремонта автобусного автопарка.

По итогам обсуждения законопроект направлен на голосование в первом чтении.


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URL: https://www.vb.kg/414951
Теги:
Бишкек, Жогорку Кенеш, автобусы
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