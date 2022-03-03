26,1 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за два месяца

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики собрала в госбюджет за январь и февраль 2022 года 26 миллиардов 85 миллионов 100 тысяч сомов налогов и платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Установленный план выполнен на 103,9 процента, или перевыполнен на 987,3 миллиона сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов было собрано больше на 11 миллиардов 890 миллионов 500 тысяч сомов, или темп роста составил 183,8 процента.

В том числе в феврале собрано 15 миллиардов 758 миллионов 900 тысяч сомов налогов. План перевыполнен на 2,4 процента, или на 367 миллионов 200 тысяч сомов. По сравнению с февралем 2021 года собрано больше на 8 миллиардов 120 миллионов 300 тысяч сомов (темп роста 206,3 процента).