В 2021 году Интерполом задержаны 45 лиц, находящих в розыске

В прошлом году сотрудниками Интерпола МВД КР были задержаны 45 лиц, находящихся в международном розыске: 14 были задержаны на территории зарубежных стран, 31 – на территории нашей республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При проведении специальных мероприятий по запросу Интерпола МВД Кыргызской Республики на территории Польши были задержаны двое граждан Кыргызстана: один разыскивался за участие в вооруженных конфликтах в Сирии, второй – за побег из мест лишения свободы Службы исполнения наказаний КР. Оба были в розыске с 2017 года.

Кроме того, в Кыргызстане найдено 10 автомашин, которые числились в угоне по линии Интерпола, выявлено 6 недействительных водительских удостоверений и один поддельный паспорт.