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В 2021 году Интерполом задержаны 45 лиц, находящихся в розыске

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- Анастасия Карелина
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В прошлом году сотрудниками Интерпола МВД КР были задержаны 45 лиц, находящихся в международном розыске: 14 были задержаны на территории зарубежных стран, 31 – на территории нашей республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При проведении специальных мероприятий по запросу Интерпола МВД Кыргызской Республики на территории Польши были задержаны двое граждан Кыргызстана: один разыскивался за участие в вооруженных конфликтах в Сирии, второй – за побег из мест лишения свободы Службы исполнения наказаний КР. Оба были в розыске с 2017 года.

Кроме того, в Кыргызстане найдено 10 автомашин, которые числились в угоне по линии Интерпола, выявлено 6 недействительных водительских удостоверений и один поддельный паспорт.


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URL: https://www.vb.kg/414957
Теги:
Интерпол, МВД, в мире
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