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К 2030 г. КР обязуется сократить выбросы парниковых газов на 15,97 процента

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- Анастасия Карелина
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Утверждена Дорожная карта по проведению Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Дорожная карта была разработана и одобрена в целях реализации Указа президента "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости" от 31 января 2022 года.

По инициативе Кыргызстана 16 декабря 2021 года участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития.

Кыргызская Республика ратифицировала Парижское соглашение в рамках реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Обязательства Кыргызстана в 2021 году были представлены в виде "Определяемого на национальном уровне вклада" (ОНУВ), являющегося планом по борьбе с последствиями изменения климата и вкладом страны в глобальные усилия по сокращению эмиссии парниковых газов.

Согласно обновленному ОНУВ, республика приняла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов. В частности, к 2030 году страна обязуется сократить выбросы на 15,97 процента от уровня выбросов по сценарию "Бизнес как обычно" и на 43,62 процента при международной поддержке.

Дорожная карта по проведению Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости предусматривает реализацию мер по сокращению выбросов парниковых газов, защите экосистем гор, снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкеке, разработке политики в сфере изменения климата, привлечению климатического финансирования и проведению научно-практических конференций и международных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/414958
Теги:
Акылбек Жапаров, экология, климат
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