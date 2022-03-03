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Филиал "Кадастра" незаконно зарегистрировал участок стоимостью 24 миллиона

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- Анастасия Карелина
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Прокуратурой Кара-Суйского района Ошской области выявлены факты нарушения земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что должностные лица Кара-Сууйского филиала государственного учреждения "Кадастр", злоупотребляя должностным положением, без каких-либо правоустанавливающих документов незаконно зарегистрировали гражданину Б.А. право на частную собственность. Б.А. выдали государственный акт на муниципальный земельный участок в селе Жаны-Турмуш Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Кара-Сууйского района. Площадь участка - 0,18 гектара, стоимость - 24 миллиона 592 тысячи сомов.

По данному факту надзорным органом возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/414960
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Ошская область
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