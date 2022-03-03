В Оше торжественно отметили 30-летие государственного флага КР

На центральной площади города Ош 3 марта прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня утверждения государственного флага Кыргызской Республики. На центральную площадь в рамках мероприятия внесли 15 метровый флаг военнослужащими Ошского гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба Оша.

По ее данным, в мероприятии приняли участие мэр города Ош Алмаз Мамбетов, полномочный представитель президента КР в Ошской Области Зиядин Жамалдинов, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, депутаты легендарного парламента, а также представители общественности города Ош, депутаты городского кенеша, горожане, военнослужащие и активисты города.

Градоначальник в своей приветственной речи отметил, что день государственного флага КР является одним из значимых государственных праздников и в Оше всегда отмечали торжественно и на самом высоком уровне.

СПРАВКА

Государственный флаг Кыргызской Республики утвержден 3 марта 1992 года. Авторами являются Э.Айдарбеков, Б.Жайчыбеков, С.Иптаров, Ж.Матаев, М.Сыдыков. Государственный флаг Кыргызской Республики, согласно его официальному описанию, представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с сорока, равномерно расходящимися лучами золотистого цвета.

Главный флаг и флагшток в Оше были установлены в 2009 году. Государственный флаг был установлен на флагштоке высотой 45 метров, ширина флага 10 метров и длина 15 метров.