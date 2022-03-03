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Выявлены незадекларированные авиационные запчасти, прибывшие из ОАЭ

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники таможни "Манас" выявили незадекларированные авиационные запасные части, прибывшие из ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР.

В ходе мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас" на территории ангара, находящегося в пользовании "Филиала КСЗ Глобал Сервис Солюшн", Авиационной технической базы МАМ "Манас", были задержаны незадекларированные авиационные запасные части, прибывшие рейсом на воздушном судне авиакомпании "М" из ОАЭ. Общий вес брутто составил 344,2 килограмма.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Материалы переданы по подведомственности в Генеральную прокуратуру КР.


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URL: https://www.vb.kg/414963
Теги:
Генеральная прокуратура, Манас, Министерство финансов, таможня
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