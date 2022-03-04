Три мифа о похудении, которые мешают сбросить лишний вес

Канадский нефролог Джейсон Фанг выдвинул свою теорию о похудении. По его мнению, занятия спортом и подсчет калорий не помогают сбросить лишний вес, а иногда даже наоборот. Об этом сообщает российский "Пятый канал".

Миф № 1. Контроль калорий поможет похудеть

Традиционно считается, что пониженный калораж поможет сбросить лишний вес. В действительности человеческий организм работает с калориями не так, как принято думать последние 50 лет.

Если организм в какой-то момент получает на 20% меньше калорий, чем раньше, то и сжигать он будет на 20% меньше, чем до этого. Происходит это потому что тело пытается сбалансировать баланс поступаемой и расходуемой энергии. Это как если сократить в котельной количество угля в надежде, что рабочие будут использовать его больше. Им придется довольствоваться доступным количеством угля, что не лучшим образом скажется на работе обслуживаемого механизма.

Миф № 2. Ожирение - это про избыток жира

Джейсон Фанг настаивает на том, что человек не в силах контролировать распределение калорий в организме. Врач напомнил, что калорийность батона может соответствовать калорийность определенного количества брокколи. Значит ли это, что от брокколи можно потолстеть как от батона? Конечно, нет.

Доктор Фанг считает, что регуляция обмена жиров в организме производится на уровне гормонов. По этой причине есть худые люди, питающиеся жирной пищей не толстеющие. А есть полные люди, которые садятся на диету и никак не могут сбросить вес. Фанг уверен, что ожирение - это проблема гормонального дисбаланса. Исправить его нельзя ни диетами, ни спортом, а только лечением раздрая на гормональном уровне.

Миф № 3. Спорт поможет похудеть

Последние 50 лет диетология держится на двух столпах: меньше ешь и больше двигайся. Иногда следование этим двум правилам помогает сбросить вес. Однако при малейшем расслаблении килограммы возвращаются. Бывает и такое, что человек не сбрасывает вес, несмотря на строгое следование диете и занятиям спортом. Почему так происходит?

По мнению доктора Фанга, человек не в состоянии контролировать расход калорий. Врач считает, что за это ответственны внутренние процессы организма. Часть полученной энергии пойдет на работу мозга, часть на функционирование печени, а другая выйдет из организма вместе с продуктами жизнедеятельности. Человек не в силах заранее предугадать, сколько калорий и на что конкретно потратит организм. А количество затрачиваемой энергии может колебаться в пределах 50%.