"Нейтральная позиция КР при голосовании в ООН – наиболее правильная"

Во время голосования по резолюции генассамблеи ООН, которая осуждает действия России на Украине, Кыргызстан занял позицию "воздержаться". Это наиболее правильная позиция, считает политолог Марс Сариев.

Эксперт отметил, что Кыргызстан сейчас должен призывать Россию и Украину к мирному решению вопроса. "Война должна остановиться", - заявил он.

Но в то же время, как отметил Сариев, Кыргызстан не может голосовать за то, чтобы войска России были немедленно выведены из Украины. Потому что Кыргызстан является союзником России по ОДКБ, ЕАЭС и в этой ситуации позиция страны может сильно ударить по экономическому состоянию Кыргызской Республики, так как больше миллиона наших граждан находятся в трудовой миграции и от них ежегодно в страну поступает ориентировочно около 2 млрд долларов.

"В сложившейся острой ситуации Россия может воспринять это как недружественный акт. В то же время Кыргызстан против эскалации конфликта на Украине, мы за мирный процесс переговоров, мы за то, чтобы война остановилась и люди не гибли. Таким образом, воздержавшись от голосования в ООН, Кыргызстан занял нейтральную позицию в отношении этого конфликта, которая не отвечает интересам мирового сообщества. Вообще, любая война – это абсолютное зло" - сказал политолог.

В этой связи Марс Сариев также призвал не забывать об угрозе со стороны Афганистана.

"В апреле-мае очень большая вероятность проникновения боевиков террористических организаций ИГИЛ, Аль-Каиды со стороны Бадахшана и дестабилизации в Таджикистане. Соответственно, вероятен их выход в Ферганскую долину по направлению в Казахстан и Россию. Думаю, есть глобальные сценаристы, у которых есть такой план. В этих условиях конечно члены ОДКБ заняли взвешенную позицию, потому что на южных рубежах ЕАЭС есть угроза. Если бы мы проголосовали за резолюцию ООН, ОДКБ развалился бы и мы весной оказались бы без сил нашего главного союзника.

Таким образом, прагматизм заставляет нас и других союзников по ОДКБ занимать нейтральную позицию" - объяснил эксперт.

По словам Марса Сариева, даже одна из сильнейших в военном отношении стран Турция пытается искусно лавировать в НАТО, не занимая принципиальную позицию против России.

"А, казалось бы, член НАТО. Мы также видим позицию Азербайджана. Дело в том, что Кыргызстан находится в зоне влияния России, которая предоставляет нам военный зонтик в условиях угрозы с юга. Мы, также как некоторые другие страны, вынуждены маневрировать между глобальными игроками, занимать нейтральную позицию, чтобы не повредить национальным интересам", - заключил эксперт.