Кошкам из РФ запретили участвовать в выставках из-за ситуации на Украине

Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках в других странах из-за ситуации на Украине.

Международная федерация кошек FIFE ввела санкции против России из-за войны с Украиной. Ограничения будут действовать с 1 марта по 1 мая.

Кошкам, хозяева которых проживают в России, запретили участвовать в международных выставках за пределами РФ;

животных, выведенных в России, запретили вывозить из страны и регистрировать в родословных книгах FIFE.

Также правление FIFE выделит часть бюджета на поддержку и заводчиков и любителей кошек на Украине.