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Кошкам из РФ запретили участвовать в выставках из-за ситуации на Украине

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- Жан Алиев
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Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках в других странах из-за ситуации на Украине.

Международная федерация кошек FIFE ввела санкции против России из-за войны с Украиной. Ограничения будут действовать с 1 марта по 1 мая.

Кошкам, хозяева которых проживают в России, запретили участвовать в международных выставках за пределами РФ;

животных, выведенных в России, запретили вывозить из страны и регистрировать в родословных книгах FIFE.

Также правление FIFE выделит часть бюджета на поддержку и заводчиков и любителей кошек на Украине.


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URL: https://www.vb.kg/414969
Теги:
выставка, кошки, Россия, Украина, федерация, новости мира
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