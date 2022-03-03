Астрономы впервые получили снимки выбросов с поверхности нейтронной звезды

По словам ученых, такие выбросы материи происходят очень редко, каждый из них уникален. Об этом сообщает журнал Nature.

Ученные считают, что подобные выбросы материи происходят очень редко, каждый из них уникален по своим свойствам. В случае с другими светилами эти пучки материи оказывались закрыты от нас плотными скоплениями пыли и газа. Нейтронная звезда Swift J1858 оказалась исключением из этого правила, что позволило нам впервые всесторонне изучить эти выбросы.

Рентгеновские двойные звезды, так называемые микроквазары, представляют собой один из самых редких типов объектов в Млечном Пути и во всей Вселенной в целом. Они являются промежуточным продуктом эволюции двойных звездных систем, в которых присутствует одна крупная и короткоживущая звезда, а также менее крупное светило.

Когда более тяжелая звезда исчерпывает запасы водорода и превращается в сверхновую, на ее месте возникает нейтронная звезда или черная дыра. Этот объект сразу же начинает перетягивать на себя материю второго светила, что приводит к формированию облака из раскаленного газа вокруг черной дыры или нейтронной звезды, материя которого постепенно поглощается компактным объектом.

С момента обнаружения этого объекта в октябре 2018 года, на поверхности Swift J1858 произошло несколько мощных вспышек, порожденных выбросами материи с поверхности этой нейтронной звезды. Эти события привлекли внимание астрономов всего мира, начавших наблюдать за данным пульсаром при помощи орбитальной рентгеновской обсерватории Swift и ряда наземных оптических телескопов.

Последующие наблюдения за проявлениями активности Swift J1858 позволили ученым получить первые полноценные снимки подобных выбросов, а также детально изучить их структуру и механизмы формирования. В частности, астрономы обнаружили, что нейтронные звезды одновременно вырабатывают сразу два типа выбросов, которые заметно отличаются друг от друга температурой и свойствами.