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Дайырбек Орунбеков: Журналисты ставят под удар Кыргызстан

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- Бактыгуль Акжолова
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Кыргызстанские СМИ, публикуя мнение бывшего председателя казахстанского КНБ в качестве официальной новости, тем самым наносят вред нашей стране. Об этом на своей странице в соцсетях заявил журналист и гражданский активист Дайырбек Орунбеков.

"Экс-глава КНБ РК Мусаев распространил ложную информацию о том, что Кыргызстан окажет военную помощь России в конфликте с Украиной. Экс-председатель КНБ для нас никто! Его мнение не является позицией Кыргызстана. Однако Европа планирует ввести санкции против Кыргызстана за такие сообщения СМИ.

Кыргызстан никогда не говорил о военной помощи!

Вы ставите под удар Кыргызстан в конфликте Украины и России и предаете нашу страну! Вы понимаете, что наносите вред нашей стране?! Вы в своем уме? Почему бы вам не вмешиваться в дела двух воюющих народов?" - написал он.

Отметим, ранее отечественное издание nexttv_kg со ссылкой на экс-главу КНБ РК Мусаева опубликовало информацию о том, что Кыргызстан выразил готовность оказать военную помощь России.

Между тем в самом Министерстве обороны КР опровергли всякие домыслы по участию вооруженных сил Кыргызстана в каких-либо военных операциях за рубежом в настоящее время.

"Все воинские части республики находятся в пределах страны. Никаких планов по задействованию их за пределами государственной границы не имеется", - заявили в Минобороны.


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URL: https://www.vb.kg/414972
Теги:
Казахстан, Россия, Украина, Кыргызстан, СМИ
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