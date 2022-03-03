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В Египте обнаружены руины древних зернохранилищ

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- Анастасия Карелина
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Совместная египетско-австрийская археологическая миссия обнаружила руины древних зернохранилищ недалеко от храма Ком-Омбо на юге Египта. Об этом сообщила египетская газета Al-Ahram.

Сооружения относятся к Первому переходному периоду (XX век до нашей эры). Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири заявил, что "археологи обнаружили 20 сооружений конической формы, которые, предположительно, использовались для хранения зерна". Он пояснил, что "данное открытие указывает на важность поселения близ Ком-Омбо как административного и хозяйственного центра".

Отмечается, что архитектурные элементы зернохранилищ, в том числе своды и лестницы, находятся в хорошем состоянии. Согласно отчету археологов, стены найденных объектов достигают двух метров в высоту, а в одном из подземных силосов обнаружены останки костей мышей.

Представитель австрийской стороны в данной археологической миссии Ирен Фостер в свою очередь отметила, что "в ходе раскопок археологам также удалось обнаружить развалины форта, который, вероятнее всего, был построен в девятнадцатом веке и использовался в качестве оборонительного пункта и для наблюдения за течением реки Нил".


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URL: https://www.vb.kg/414973
Теги:
Египет, археология, в мире
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