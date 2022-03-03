Погода
$ 94.61 - 97.00
€ 104.74 - 107.50

Сотрудники ЦИК КР провели флешмоб в честь Дня государственного флага КР

93  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центр гражданского образования ЦИК КР провел акцию в рамках празднования Дня государственного флага. Об этом сообщает информационный отдел Центризбиркома.

Возле главного входа в здание ЦИК КР были выставлены информационные стенды с историей создания главного символа независимости страны.

Также сотрудники аппарата ЦИК КР организовали флешмоб. На оживлённых улицах города Бишкек и на центральной площади Ала-Тоо горожанам и гостям столицы раздавали красно-желтые шары, которые передавали цветовую гамму флага, поздравительные открытки с краткой историей создания государственной символики, а также сам символ сегодняшнего праздника – флаг Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414975
Теги:
флаг, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  