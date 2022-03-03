Сотрудники ЦИК КР провели флешмоб в честь Дня государственного флага КР

Центр гражданского образования ЦИК КР провел акцию в рамках празднования Дня государственного флага. Об этом сообщает информационный отдел Центризбиркома.

Возле главного входа в здание ЦИК КР были выставлены информационные стенды с историей создания главного символа независимости страны.

Также сотрудники аппарата ЦИК КР организовали флешмоб. На оживлённых улицах города Бишкек и на центральной площади Ала-Тоо горожанам и гостям столицы раздавали красно-желтые шары, которые передавали цветовую гамму флага, поздравительные открытки с краткой историей создания государственной символики, а также сам символ сегодняшнего праздника – флаг Кыргызской Республики.