Выявлены бактерии, повышающие вероятность развития гипертонии

Американские биологи выяснили, что вероятность развития гипертонии у женщин заметным образом повышается, если в микрофлоре их рта присутствуют определенные виды бактерий, связанные с развитием воспаления десен - периодонтита. Об этом сообщении пресс-службы Американской ассоциации изучения сердца (AHA) пишет ТАСС.

"Периодонтит и гипертония особенно часто развиваются у пожилых людей, что потенциально указывает на то, что риск развития последней болезни можно будет заметным образом снизить, если уменьшить частоту развития хронических воспалений десен", - рассказал профессор университета Буффало Майкл Ламонт.

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, пока остаются одной из главных причин смерти на глобальном уровне. Каждый год от них умирают около 17 миллионов человек. Причем у большинства подобные проблемы возникают из-за гипертонии - стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.

Майкл Ламонт и его коллеги заинтересовались тем, существует ли взаимосвязь между вероятностью развития гипертонии и особенностями микрофлоры человека. Они проанализировали данные, собранные их коллегами в рамках проекта BOPDS, направленного на изучение частоты развития остеопороза и периодонтита среди женщин в возрасте.

В работе участвовало свыше 1,2 тысячи пожилых жительниц Буффало. За их здоровьем медики наблюдали на протяжении двух десятков лет. В наблюдения входили периодические пробы микрофлоры рта, а также замеры артериального давления.

Анализ показал, что наличие 10 видов бактерий в микрофлоре ротовой полости у пожилых женщин повышало риск развития гипертонии примерно на 10-16 процентов с учетом всех возможных побочных факторов, в том числе наличия или отсутствия вредных привычек. В противоположность этому, появление пяти других вариантов микробов снижало риск развития повышенного давления на 9-18 процентов.

Последующее изучение этих бактерий показало, что все микробы из первой группы были связаны с развитием хронических вариаций периодонтита и прочих форм воспалений десен и других тканей ротовой полости. Присутствие пяти других видов бактерий снижало риск развития этих болезней.

Все это, по мнению профессора Ламонта и его коллег, свидетельствует о наличии связи между гипертонией у женщин и состоянием их микрофлоры. Последующее изучение этих бактерий, как надеются ученые, поможет им понять, способствуют ли они развитию повышенного давления напрямую или же они воздействуют на кровеносную систему женщин опосредованным путем.