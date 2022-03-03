Астрономы усомнились в существовании ближайшей к Земле черной дыры

Астрономы из Европы выяснили, что ближайшая к нам черная дыра звездной массы, расположенная в звездной системе HR 6819 в созвездии Телескопа, на самом деле представляет собой крупное светило, перетянувшее на себя часть материи его соседа. Об этом сообщении Европейской южной обсерватории (ESO) пишет ТАСС.

"Наши наблюдения говорят в пользу того, что HR 6819 представляет собой двойную звездную систему, одна из звезд которой перетянула на себя верхние оболочки ее соседа. Подобные светила часто называют "звездами-вампирами" в сообщениях об их открытии в прессе", - заявила научный сотрудник ESO Джулия Боденштайнер.

Черные дыры звездной массы, возникающие в результате гравитационного коллапса крупных звезд, крайне тяжело заметить даже на небольшом расстоянии от Земли. Астрономы обычно узнают о существовании подобных объектов только в том случае, если рядом с ними находится звезда, чью материю они постоянно перетягивают на себя. Ближайший объект такого рода предположительно находится в звездной системе HR 6819, расположенной в созвездии Телескопа на расстоянии в 1,1 тысячи световых лет от Земли.

Джулия Боденштайнер и ее коллеги получили первые достоверные свидетельства того, что данная черная дыра на самом деле не существует. Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за HR 6819 при помощи европейского телескопа VLT, установленного на территории высокогорной обсерватории Параналь в чилийской части пустыни Атакама.

Используя мощности телескопа и подключенного к нему спектрометра MUSE, европейские астрономы перепроверили выводы их коллег, которые были получены два года назад в ходе первых наблюдений за HR 6819. Ученые пришли к выводу, что данная звездная система содержит в себе три объекта - две крупных белых звезды и черную дыру, которая вытягивает и поглощает материю одного из светил.

Новые снимки, полученные при помощи MUSE и VLT, неожиданно указали на то, что это на самом деле не так. Оказалось, что звездная система HR 6819 состоит не из трех объектов, удаленных друг от друга на достаточно большие расстояния, а из двух близко расположенных звезд, совершающих оборот друг вокруг друга примерно за 40 дней и сильно различающихся по массе и свойствам.

Более крупное светило из этой пары представляет собой так называемую звезду-вампир, Be-светило на языке науки. Так астрономы называют очень горячие белые звезды, вращающиеся с очень большой скоростью. Как предполагают ученые, подобное светило в звездной системе HR 6819 недавно перетянуло на себя часть внешних оболочек ее менее крупного соседа, что дополнительно раскрутило и нагрело ее, в результате чего она стала похожей на то, как выглядят черные дыры в двойных и тройных звездных системах.

По словам Боденштайнер и ее коллег, это делает HR 6819 еще более интересным объектом для изучения, так как в прошлом астрономы еще не находили подобных примеров того, как возникают и раскручиваются Be-светила. Последующее изучение этой звездной системы, как надеются ученые, раскроет характер дальнейшей эволюции подобных светил.