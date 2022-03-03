Юрий Погиба о ГКНБ: Прослушивание, наружное наблюдение – были всегда

В Кыргызстане депутаты Жогорку Кенеша 2 марта одобрили в первом чтении пакет из пяти законопроектов об органах национальной безопасности, которые предусматривают изменения в некоторые законодательные акты КР по вопросам разведывательной и контрразведывательной деятельности, о внешней разведке и противодействии терроризму.

Из всех предлагаемых изменений депутатов ЖК заинтересовали лишь методы "прослушки" и видеонаблюдения. В СМИ с подачи депутатов появилась информация, что проект закона наделяет Госкомитет нацбезопасности правом прослушивать граждан и вскрывать их переписку без разрешения суда.

Однако заместитель председателя ГКНБ Рустам Мамасадыков, выступая в Жогорку Кенеше, отметил, что ГКНБ не может просто так "взять и поставить" наблюдение или прослушивание. Все действия сотрудников ГКНБ будут основываться на санкции следственного судьи.

"Это входит в перечень видов оперативной деятельности. Есть досудебное производство, когда следователь или другой уполномоченный представляет суду доводы. И если они обоснованы, будет выдано разрешение. Сейчас идет демонизация органов, но я это решительно отрицаю", - ответил депутатам Мамасадыков.

Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба в беседе с vb.kg заявил, что те, кто выступает против предложенных законопроектов, не понимают специфику деятельности органов безопасности.

"При СССР и после развала Союза у нас была выстроена система. Прослушивание, установка технических средств наружного наблюдения – это было всегда. И это маленькая частичка в большом объеме тех задач, методов и форм, которые используют органы нацбезопасности. При той системе, которая существовала, мы должны были в отношении террориста возбудить уголовное дело, зафиксировать и после этого производить ряд оперативных и иных действий. И, естественно, в этой цепочке есть момент рассекречивания и прочего", - сказал Юрий Погиба.

Эксперт считает, что рядовым жителям не стоит опасаться слежки или прослушивания.

"Есть же надзорный орган в виде прокуратуры. Есть отработанная схема, которая определяет законность того или иного действия ГКНБ. Если спецслужба получает информацию, человек попадает в поле зрения, начинается его разработка, важно выявить, кто за ним еще стоит и как происходит вербовка в террористических организациях. Для этого используется прослушивание, установка видеоконтроля и наружное наблюдение. Но эти методы занимают лишь один процент работы. Это не для внутреннего контроля населения. Основная задача спецслужбы – предотвращение негативных атак на нашу страну. Важно не допустить повторения вторжения боевиков, как это было в 1999 году, когда мы не были готовы. Мир сильно изменился. И вопросы безопасности уже перешли в плоскость киберпространства. А для этого нужно создать возможности для эффективной работы по проверке полученной агентурной информации", - резюмирует эксперт.

По его словам, законопроекты позволят отечественным спецслужбам подстроится под современные реалии, чтобы быстрее пресекать террористические угрозы.

"Мир изменился, стал глобален, и манипуляция общественным мнением стала легче. Есть определенные силы, которым эта законодательная база не нравится, потому что происходит усиление органов небезопасности. Спецслужба, если она не подстраивается под изменяющиеся условия, начинает опаздывать. И нашим депутатам надо рассматривать этот вопрос серьезно, без историк, иначе потом будет поздно", - отмечает специалист.