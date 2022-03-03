Погода
$ 94.61 - 97.00
€ 104.74 - 107.50

Мошенник выдал себя за милиционера и завладел крупной суммой

255  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мошенник, выдававший себя за сотрудника милиции, привлечен к уголовной ответственности за вымогательство 5 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Прокуратурой Октябрьского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел Кыргызской Республики Ш.Э.Т. по факту мошенничества. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

Установлено, что Ш.Э.Т., уволенный из органов, обладая связями, сообщил гражданину Э.Э о якобы имеющейся у него возможности повлиять на ход следствия по уголовному делу, угрожал и в итоге завладел крупной денежной суммой.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414982
Теги:
Генеральная прокуратура, мошенничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  