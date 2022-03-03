Мошенник выдал себя за милиционера и завладел крупной суммой

Мошенник, выдававший себя за сотрудника милиции, привлечен к уголовной ответственности за вымогательство 5 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Прокуратурой Октябрьского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел Кыргызской Республики Ш.Э.Т. по факту мошенничества. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

Установлено, что Ш.Э.Т., уволенный из органов, обладая связями, сообщил гражданину Э.Э о якобы имеющейся у него возможности повлиять на ход следствия по уголовному делу, угрожал и в итоге завладел крупной денежной суммой.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.