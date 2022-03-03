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Парламент Армении избрал Ваагна Хачатряна новым президентом страны

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- Наталья Крайнова
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Парламент Армении избрал министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна президентом страны, сообщил в четверг глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян. Об этом сообщает РИА-Новости. https://ria.ru/20220303/armeniya-1776212661.html

Он был единственным претендентом на данный пост. Кандидатуру Хачатряна предложила правящая партия "Гражданский договор". В первом туре за него проголосовали лишь 69 депутатов при необходимом минимуме в 81 голос.

"За Хачатряна проголосовал 71 депутат (при необходимых для избрания во втором туре 65 - ред.)", - сказал Бабаян на заседании. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали выборы.

Экс-президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

После конституционных реформ в Армении 2015 года, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, глава государства избирается не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Функции президента являются представительскими, власть сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.


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URL: https://www.vb.kg/414985
Теги:
Армения
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