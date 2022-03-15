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Ошский комбинат по благоустройству просит горожан соблюдать чистоту

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- Назгуль Абдыразакова
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Ошский комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству на своей страничке в соцсетях опубликовал видео, в котором работники очищают каналы и арыки от мусора оставленный горожанами.

"Из-за того, что горожане не следят за чистотой, весь мусор стекает вместе с дождем, перекрывая каналы, заливая дороги и затрудняя работу наших рабочих. Потому что наши рабочие, ежедневно расчищают грязь на каналах и др. Они постоянно работают. Однако, когда идет дождь, улицы часто затапливает. Во всем виноваты мы сами. Это связано с тем, что жители кидают пластиковые бутылки и пищевые контейнеры в канавах вдоль дороги. Каждый горожанин должен помогать нам и содержать наш город в чистоте!" - говорится в сообщении комбината.


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URL: https://www.vb.kg/414987
Теги:
мусор, Ош
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