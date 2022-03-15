Ошский комбинат по благоустройству просит горожан соблюдать чистоту

Ошский комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству на своей страничке в соцсетях опубликовал видео, в котором работники очищают каналы и арыки от мусора оставленный горожанами.

"Из-за того, что горожане не следят за чистотой, весь мусор стекает вместе с дождем, перекрывая каналы, заливая дороги и затрудняя работу наших рабочих. Потому что наши рабочие, ежедневно расчищают грязь на каналах и др. Они постоянно работают. Однако, когда идет дождь, улицы часто затапливает. Во всем виноваты мы сами. Это связано с тем, что жители кидают пластиковые бутылки и пищевые контейнеры в канавах вдоль дороги. Каждый горожанин должен помогать нам и содержать наш город в чистоте!" - говорится в сообщении комбината.