Фотофакт: Место под солнцем

Сюжет подсмотрен в Бишкеке у магазина "Фрунзе" на Ахунбаева - Баха.

Полдень. Старушка в пуховом платке неподвижно сидит, держа перед собой коробку. Заметив, что я снимаю, вздыхает:

- Мало совсем дают. Мимо бегут, словно не видят. Вчера пятьдесят сомов набрала. Сегодня час сижу, а только вот что есть, - она встряхивает коробку, звенят монетки, свободно катающиеся по ней. Навскидку - сомов двадцать.

- Я ведь сюда не только просить, но и греться прихожу. Дома холодно. Денег на уголь нет, только на хлеб, супчик. А так пригреюсь и сижу до заката. Хорошо, что сегодня они не работают, а то так вкусно пахнет оттуда. Жареным мясом… - старушка кивает на закрытую металлическую коробку с надписью "Очок".

Возле нее - парень в инвалидной коляске. Он спит, обняв голову руками. Его коробочка с пояснительной табличкой стоит перед входом в магазин, но там тоже все очень скудно.

…И только полуденное солнце щедро греет замерзающих на обочине жизни.