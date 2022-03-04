Швейные компании КР приняли участие в выставке Collection Première Moscow

Семь кыргызстанских швейных компаний Mona Lisa, BelMaRo, Barkhat, CHOPA, Pin clothe, E-Line moda и AZiAr Fashion приняли участие в крупнейшем профессиональном событии в индустрии моды Восточной Европы и Центральной Азии CPM - Collection Première Moscow, которое проходило в московском центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" с 21 по 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного торгового центра.

Кыргызстанские швейные компании участвуют в СРМ с 2013 года и добились существенных успехов в своей деятельности. К примеру, Наргиза Расулова – представитель швейной компании Mona Lisa, отмечает, что их компания участвует в российских выставках с 2013 года.

"Нам нравится участие в выставке СРМ тем, что, выставляя свою новую коллекцию, мы можем заранее на предстоящий сезон определить объём пошива и на какие модели можно делать большие ставки, что исключает риск неправильного направления выбора. Наше участие оправдывает наши ожидания, каждый год мы добавляем новых клиентов, которым нравится наш товар. Общение с клиентами на выставке даёт нам возможность услышать и понять, как нам двигаться дальше, чтобы быть на уровне других. То есть лично для нас это приобретение уверенности в себе, копилка новых знаний и новые клиенты другого уровня. Мы реализуем свой товар на Московских рынках, где мы пользуемся большим спросом, но там клиенты другого уровня, от которых мы информацию получаем меньше, чем от клиентов с выставки", - добавила она.

В целом, выставку посетило более 17 тысяч гостей-специалистов, включая ритейлеров, производителей и поставщиков одежды, аналитиков рынка и журналистов.

Надо отметить, что СРМ на протяжении 18 лет является ключевой площадкой российских и международных брендов модной одежды и аксессуаров для презентации коллекций будущих сезонов. В 37-й выставке приняли участие 660 торговых марок из 23 стран, которые презентовали коллекции женской, мужской и детской одежды направлений outdoor, casual, business, special occasion, home и holiday осень-зима 2022/23.