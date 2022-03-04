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ГКНБ: Возбуждено уголовное дело в отношении телеканала "NEXT TV"

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- Назгуль Абдыразакова
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Возбуждено уголовное дело в отношении телеканала "NEXT TV" по факту возбуждения межнациональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Отмечено, что ГКНБ в силу своих прямых функциональных обязанностей на постоянной основе осуществляет мониторинг интернет пространства с целью выявления, предупреждения и пресечения противоправных действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки со стороны деструктивных сил.

В рамках проводимой работы было установлено, что телеканал "NEXT TV", используя свои ресурсы в социальных сетях, распространяют ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызской Республикой военной помощи России в ходе специальной операции на территории Украины, ссылаясь в качестве источника информации на бывшего руководителя спецслужбы Казахстана.

Данные действия приводят к дезинформации и вводу в заблуждение населения Кыргызской Республики и других стран, а также являются катализатором для разжигания межнациональной розни и формирования неприязни по национальному признаку.

В ходе проведенной проверки было получено экспертное заключение о наличии в действиях телеканала "NEXT TV" признаков возбуждения межнациональной вражды.

На основании имеющихся материалов в отношении телеканала "NEXT TV" было возбуждено уголовное дело по статье 330 части 2 пункт 4 УК КР (Возбуждение межнациональной вражды (розни), в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, по результатам которых в отношении ответственных лиц отмеченного телеканала будут приняты соответствующие процессуальные решения.

"ГКНБ считает целесообразным обратить внимание средств массовой информации и активных пользователей социальных сетей о необходимости соблюдения профессиональной этики и исключения фактов публикации ложной и неподтвержденной информации, которая в отдельных случаях может повлечь необратимые последствия, в том числе, связанные с причинением непоправимого ущерба имиджу страны", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/414997
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, разжигание
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