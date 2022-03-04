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МИД продолжает заниматься вопросом эвакуации граждан КР из Украины

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- Назгуль Абдыразакова
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В Министерстве иностранных дел КР прокомментировали информацию СМИ о том, что кыргызстанцам, которые были эвакуированы из Украины в Венгрию, не хватает денег на билеты в Кыргызстан.

По данным ведомства, в рамках эвакуации граждан Кыргызстана, желающих покинуть территорию Украины через третьи страны, 1 марта 2022 года группа кыргызстанцев, состоящая из 114 граждан Кыргызстана, была эвакуирована в Венгрию.

"У всех вышеотмеченных граждан выкуплены авиабилеты, которые были основанием для въезда на территорию Венгрии с целью дальнейшего вылета в Кыргызстан по маршруту Будапешт - Стамбул - Бишкек.

В связи с закрытием воздушных границ Украины, несмотря на сложности с вывозом граждан, Министерство иностранных дел КР продолжает проработку вопроса по эвакуации граждан Кыргызстана, желающих покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении МИД КР.


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URL: https://www.vb.kg/415001
Теги:
МИД, Украина, граждане Кыргызстана
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