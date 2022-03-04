МИД продолжает заниматься вопросом эвакуации граждан КР из Украины

В Министерстве иностранных дел КР прокомментировали информацию СМИ о том, что кыргызстанцам, которые были эвакуированы из Украины в Венгрию, не хватает денег на билеты в Кыргызстан.

По данным ведомства, в рамках эвакуации граждан Кыргызстана, желающих покинуть территорию Украины через третьи страны, 1 марта 2022 года группа кыргызстанцев, состоящая из 114 граждан Кыргызстана, была эвакуирована в Венгрию.

"У всех вышеотмеченных граждан выкуплены авиабилеты, которые были основанием для въезда на территорию Венгрии с целью дальнейшего вылета в Кыргызстан по маршруту Будапешт - Стамбул - Бишкек.

В связи с закрытием воздушных границ Украины, несмотря на сложности с вывозом граждан, Министерство иностранных дел КР продолжает проработку вопроса по эвакуации граждан Кыргызстана, желающих покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении МИД КР.