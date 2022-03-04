Известный бильярдист Каныбек Сагынбаев избил женщину?

Сегодня в Сети появилось видео, на котором, как утверждают свидетели, запечатлена драка чемпиона мира по бильярду Каныбека Сагынбаева с женщиной, произошедшая еще в январе.

Инцидент, если верить описанию под видео, появившегося в одной из соцсетей, случился еще 15 января примерно в 10 часов 30 минут. По словам очевидца событий, все происходило около одного из бишкекских кафе. Известный бильярдист Каныбек Сагынбаев после словесной перепалки с одной из посетительниц в самом увеселительном заведении вышел на улицу. На улице спор продолжился. А затем завязалась драка. Сам Каныбек Сагынбаев видео пока не прокомментировал.