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ГНС за 2 месяца собрала сверх плана 371 млн. сомов страховых взносов

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- Назгуль Абдыразакова
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За два месяца 2022 года государственная налоговая служба КР собрала 6 миллиардов 671 миллион сомов страховых взносов. План перевыполнен на 5,9 процента, или на 371 миллион сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточняют, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года страховых взносов собрано больше на 1 миллиард 74,1 миллиона сомов (темп роста 119,2 процента).

В том числе в феврале установленный план по страховым взносам выполнен на 103,7 процента. Поступило 3 миллиарда 318,1 миллиона сомов, перевыполнение составило 118,1 миллиона сомов. По сравнению с февралем 2021 года собрано больше на 240,1 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/415012
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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