Бизнес-ассоциации КР просят начать применять SWAP-инструменты

Бизнес-ассоциации Кыргызстана в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке страны выступили с открытым обращением к президенту Садыру Жапарову, премьер-министру, министру экономики и коммерции, а также главе Национального банка.

"В свете последних мировых событий и скачка курсов основных валют предприятия страны видят предпосылки ухудшения экономического состояния большей части бизнеса. Мы опасаемся, что такое ощутимое снижение курса национальной валюты за последние годы может оказать резко негативное влияние на кредитный портфель финансовых учреждений и состояние заемщиков. За последние 7 лет курс сома относительно доллара США обесценился на 58 процентов, за последние 5 лет – на 40 процентов. При этом в последние годы и на данный момент кредитные учреждения готовы заимствовать только в иностранной валюте, когда речь идет о крупных займах для бизнеса. На данный момент сложилась такая ситуация, когда по займу, взятому в долларах в течение последних 5-7 лет, компании Кыргызстана вынуждены уплачивать до 44 процентов в сомах. Такие процентные ставки неподъемны для абсолютного большинства компаний. Данная ситуация может привести к ощутимому ухудшению кредитного портфеля финансовых учреждений, состояния заемщиков, снижению деловой активности в стране, массовым сокращениям и уменьшению поступлений в бюджет.

Во избежание данного исхода событий мы предлагаем начать активное использование инструментов SWAP Национальным банком. Данный инструмент позволит кредитным учреждениям страны получать от Нацбанка сомовую ликвидность взамен на обеспечение долларами. Соответственно кредитные учреждения смогут выдавать заемщикам займы в национальной валюте. Это стабилизирует деятельность предприятий страны и уменьшит их зависимость от резких колебаний валют.

Данная практика была применена в Кыргызстане в 2016 году, когда валютные ипотечные кредиты населения были конвертированы в сомы при помощи Нацбанка. Это явилось значительной социальной поддержкой государства населению, а также показало действенность инструмента на практике. К тому же необходимо предусмотреть возможность конвертации кредитных займов от Российско-Кыргызского фонда развития в национальную или российскую валюты, так как многие предприятия взаимодействуют с данным учреждением, а также предусмотреть дальнейшую выдачу кредитов в национальных валютах Российской Федерации и Кыргызской Республики.

Также мы предлагаем предусмотреть возможность реструктуризации кредитов на более длительные сроки, предоставления каникул и иных инструментов, необходимых для снижения непосильной финансовой нагрузки на местных предпринимателей и предприятия.

В связи с вышеизложенным и учитывая стремительно меняющиеся обстоятельства, бизнес-ассоциации от имени предпринимателей Кыргызстана выражают надежду на оперативное рассмотрение данного вопроса и оказание помощи в стабилизации деятельности предприятий страны.

Бизнес-ассоциации (ОЮЛ):

Ассоциация развития агропромышленного комплекса Ассоциация рыбных хозяйств Ассоциация малых ГЭС Национальный альянс бизнес-ассоциаций Союз банков Кыргызстана Ассоциация производителей, экспортеров и импортеров алкогольной продукции Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана Кыргызская ассоциация страховщиков Молочное объединение Кыргызстана Ассоциация электронной коммерции Кыргызстана Ассоциация "Евразийский бизнес-клуб" Ассоциация отечественных производителей Кыргызской Республики Союз промышленников и предпринимателей Кыргызстана Ассоциация рынков, предприятий, торговли и сферы услуг Кыргызстана Международный деловой совет Американская торговая палата в Кыргызской Республике Ассоциация мукомольных предприятий Кыргызстана Бизнес-ассоциация JIA Ассоциация предприятия легкой промышленности Кыргызстана "Легпром" Ассоциация "ВИЭ КР" Ассоциация Хорека клуб Ассоциация креативных индустрий Ассоциация таможенных брокеров Кыргызской Республики Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса города Токмака

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