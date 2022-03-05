Половина граждан ФРГ высказались за введение обязательной военной службы

Почти половина граждан Германии поддерживают введение в стране обязательной военной службы. Об этом сообщает по результатам проведенного опроса социологическая служба Kantar, передает ТАСС.

Из тысячи человек, поучаствовавших в исследовании, около 47 процентов респондентов высказались за введение обязательного призыва в армию в ФРГ. Против такой меры оказались 34 процента немцев. Еще 19 процентов не стали делиться своим мнением по этому вопросу.

Отмечается, что обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году. Однако на фоне ситуации вокруг Украины в стране возобновились обсуждения о целесообразности его возвращения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление в Европейский союз Грузии, Молдавии и Украины - не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. По его словам, в первую очередь надо преодолеть текущие военные действия на украинской территории.

Источник: lenta.ru