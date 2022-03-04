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Афиша "ВБ": 10 марта на сцене Русского драмтеатра комедия "Самая-самая"

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10 марта в 18.00 и 21.00 в Русском театре драмы им.

Ч. Айтматова российские звезды – народные артисты РФ Ирина Алфёрова и Игорь Бочкин - покажут авантюрную комедию "Самая-самая". В спектакле заняты известные актёры Илья Соколовский и Александр Лымарев.

Матье и Роксана встретились случайно на одной из станций парижского метро. Сначала они стали любовниками, потом хорошими друзьями. Вместе снимали кино, вместе мечтали, вместе преодолевали трудности… И лишь спустя годы они поняли, что чувства, которые они испытывали друг к другу, - и есть настоящая любовь. Что же за сила ворвалась в их дом и перевернула всю жизнь?

Создатели спектакля о серьезных вещах говорят языком легкой изящной комедии. В спектакле много музыки, танцев, неожиданных пластических решений.

Режиссер-постановщик – народный артист России Игорь Бочкин

Стоимость билетов от 1200 до 3000

Билеты вы можете приобрести в кассе театра, а также забронировать и заказать доставку билетов по телефонам: 0500 999 947; 0557 747 999.


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URL: https://www.vb.kg/415022
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