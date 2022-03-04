SpaceX запустила ракету с очередными 47 спутниками для сети Starlink

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 47 мини-спутниками для орбитальной сети Starlink. Об этом сообщает ТАСС.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 9:25 по времени Восточного побережья США в четверг.

Первая ступень носителя ранее уже применялась при 10 запусках. По плану, примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме должна опуститься на плавучую платформу Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкции") в Атлантическом океане. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой до 500 килограммов. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту 2234 мини-спутника.