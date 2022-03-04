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Работников МСУ обучили опыту международных стран по местному развитию

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- Назгуль Абдыразакова
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С 28 февраля по 3 марта 2022 года в городах Ош и Бишкек прошла международная конференция на тему "Лучшие условия жизни – как результат совместной работы местного самоуправления и граждан". Об этом сообщает Союз МСУ КР.

По ее данным, участники конференции изучили опыт Кыргызской Республики, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Швейцарии, Нидерландов, Российской Федерации, Турции, Монголии и других стран в сфере местного развития.

Докладчики конференции рассказали о том, как граждане могут принимать участие в бюджетном процессе, планировании развития экономики, пространства и общества, вести мониторинг услуг.

Цель международной конференции – продемонстрировать на практических примерах, что участие граждан вносит ценный вклад в развитие городов и сел, а также является необходимым условием правового государства. В программе конференции предусмотрены выступления представителей государственных органов и органов МСУ Кыргызской Республики, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и представителей вышеуказанных стран.

Участники конференции выслушали примеры о том, какие возможности предоставляет гражданский бюджет-онлайн во время пандемии в Кыргызстане, как устроены местные бюджеты участия в России и Монголии, какие есть возможности влиять на застройку у граждан Швейцарии, как с помощью НКО организовано оказание местных социальных услуг в Казахстане и Кыргызстане.

"Наши многолетние обучающие семинары и усилия по развитию местного самоуправления дают результаты, и наши международные партнеры также высоко оценили нас. Мэры и главы айыл окмоту уверены, что будут хорошо консультироваться и сотрудничать с населением в решении вопросов местного значения, а практика показала, что граждане трепетно относятся к успешности процесса развития местного самоуправления", - сказал директор Союза МСУ Бектурган Орозбаев.

"Мы очень довольны подходом Кыргызстана к заимствованию международного опыта в совершенствовании работы органов местного самоуправления. Коренные народы стремятся к демократии и активному участию в принятии решений в сфере управления. Это главное богатство народа, в целом работу органов местного самоуправления в Кыргызстане можно высоко оценить", - сказал генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Кифер Андреас.

"В современном мире успешность той или иной территории определяется не столько имеющимися ресурсами, сколько умениями и навыками внедрить новые технологии управления и задействовать созидательную силу населения. Важным фактором успеха работы местного самоуправления становится качественное и добросовестное взаимодействие с гражданами, предоставление им эффективных возможностей реализовать собственные идеи устройства жизнедеятельности на территории, внести свой вклад в местное развитие. Учитывая быстрорастущий объем практик и знаний по данному вопросу, возникает очевидная потребность в их распространении", - говорит руководитель проекта Бекболот Бекиев.

Организаторы: Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики, Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызской Республики при кабинете министров Кыргызской Республики, ОО "Институт политики развития" и Академия местного управления Центральной Азии.

Мероприятие приурочено к завершению проекта "Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс", финансируемого правительством Швейцарии и реализуемого Институтом политики развития на территории Кыргызской Республики с 2011-го по 2022 год.


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URL: https://www.vb.kg/415029
Теги:
МСУ, Кыргызстан
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