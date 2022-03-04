Археологи нашли следы древней культуры Китая

Исследователи из Китайской академии наук в Пекине в ходе археологических раскопок в Сямабэй в бассейне Нихэвань на севере Китая нашли следы древней культуры, которая существовала 40 тысяч лет назад. Результаты находок описаны в журнале Nature, сообщает lenta.ru.

Исследуемая область располагалась на глубине двух с половиной метров под слоем илистых отложений. Там археологи нашли свидетельства уникальной обработки охры в Восточной Азии, среди которых были миниатюрные инструменты, похожие на небольшие клинки, а также состоящие из костей животных. Новая работа перевернула представления ученых о древней культуре Китая. Ранее ученые уже знали, что современный вид людей обитал в этом регионе, но их интересовал вопрос взаимодействия Homo sapiens с неандертальцами и денисовцами.

Проанализировав найденные артефакты, специалисты пришли к выводу, что в этой части Китая проживали люди, промышлявшие в основном охотой и собирательством. Вероятно, они проводили много времени, греясь у костра и измельчая большое количество охры в порошок, а также обменивались едой. Результаты исследования позволили понять процесс изготовления инструментов и культурные особенности людей, живших в этот период.

Археологи подчеркнули, что нынешние теории эволюционного развития человечества были слишком примитивными, и, по всей видимости, наша культура сформировалась в результате повторяющихся эпизодов генетических и социальных обменов в различных частях света, а не как волна расселения по всей Азии.