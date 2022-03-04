Икрамов предлагает запретить пользоваться телефонами во время занятий

Депутат Тазабек Икрамов предлагает запретить пользоваться телефонами во время школьных занятий. Об этом нардеп сообщил журналистам. По его словам, нужно с детства обучать детей нравственности, уважению старших, и в этом большая роль родителей.

"В настоящее время в ЖК создается комитет по защите учителей, потому что они нуждаются в поддержке. Хочу предложить на законодательном уровне, чтобы в каждом классе были ящики, где будут храниться сотовые телефоны учеников до окончания занятий. Дети должны строго воспитываться в школах, чтобы в будущем из них выросло достойное поколение. Школьники специально провоцируют учителей в школах и снимают их на камеру. Поэтому я инициирую данное предложение", – пояснил депутат.