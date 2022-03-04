Погода
$ 94.61 - 97.00
€ 104.74 - 107.50

В центральном парке Оша открыли инсталляцию "Ак калпак"

199  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В парке имени Токтогула Сатылганова города Оша 4 марта в рамках праздничных мероприятий ко Дню белого калпака состоялось открытие новой инсталляции "Ак калпак". Об этом сообщает пресс-служба Ошской мэрии.

По ее данным, в церемонии открытия объекта приняли участие вице-мэр города Оша Венера Рыскулова, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, молодежь города, молодые активисты, общественность.

В ходе открытия инсталляции собравшиеся отметили важное значение открытия этнокультурных объектов, олицетворяющих символы национальной культуры.

Инсталляция высотой 4 м представляет собой треугольную прямую призму, со всех сторон которой установлен бренд города Оша, а сверху установлен национальный головной убор – Ак калпак.

В завершение мероприятия собравшиеся прошли массовым шествием по центральным улицам города. Основной целью шествия является пробуждение патриотических чувств.

Отметим, 5 марта ежегодно проводится праздник в честь национального головного убора – белого колпака. Он утвержден постановлением Жогорку Кенеша КР от 29 июня 2016 года в целях сохранения значимости национального головного убора, с целью поддержать национальные традиции и развить чувство гордости кыргызского народа за свою культуру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415035
Теги:
Ош, праздник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  