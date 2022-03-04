В центральном парке Оша открыли инсталляцию "Ак калпак"

В парке имени Токтогула Сатылганова города Оша 4 марта в рамках праздничных мероприятий ко Дню белого калпака состоялось открытие новой инсталляции "Ак калпак". Об этом сообщает пресс-служба Ошской мэрии.

По ее данным, в церемонии открытия объекта приняли участие вице-мэр города Оша Венера Рыскулова, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, молодежь города, молодые активисты, общественность.

В ходе открытия инсталляции собравшиеся отметили важное значение открытия этнокультурных объектов, олицетворяющих символы национальной культуры.

Инсталляция высотой 4 м представляет собой треугольную прямую призму, со всех сторон которой установлен бренд города Оша, а сверху установлен национальный головной убор – Ак калпак.

В завершение мероприятия собравшиеся прошли массовым шествием по центральным улицам города. Основной целью шествия является пробуждение патриотических чувств.

Отметим, 5 марта ежегодно проводится праздник в честь национального головного убора – белого колпака. Он утвержден постановлением Жогорку Кенеша КР от 29 июня 2016 года в целях сохранения значимости национального головного убора, с целью поддержать национальные традиции и развить чувство гордости кыргызского народа за свою культуру.