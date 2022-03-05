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В Оше проведено мотивационное мероприятие для женщин

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше прошло мероприятие под названием "Семь секретов успеха. Интервью с успешными людьми". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным в нем приняли участие более 500 женщин, которые поделились своими секретами успеха. Организаторы стремились оказать участникам мероприятия духовную поддержку и обеспечить женщин ориентиром на будущее.

В мероприятии принял участие вице-мэр города Ош Сонунбек Джунусбаев, который подчеркнул возрастающую роль женщин в обществе, значимость их успехов и достижений.


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URL: https://www.vb.kg/415040
Теги:
Ош, женщины
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