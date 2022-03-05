В Оше проведено мотивационное мероприятие для женщин

В Оше прошло мероприятие под названием "Семь секретов успеха. Интервью с успешными людьми". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным в нем приняли участие более 500 женщин, которые поделились своими секретами успеха. Организаторы стремились оказать участникам мероприятия духовную поддержку и обеспечить женщин ориентиром на будущее.

В мероприятии принял участие вице-мэр города Ош Сонунбек Джунусбаев, который подчеркнул возрастающую роль женщин в обществе, значимость их успехов и достижений.