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В Mitsubishi опровергли остановку работы и увольнение сотрудников в России

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- Наталья Крайнова
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В России компания "ММС Рус", официальный дистрибьютор марки Mitsubishi в России, распространила заявление, опровергающее остановку деятельности. Пишет журнал "auto.ru".

Компания утверждает, что работает в штатном режиме. Кроме того, Mitsubishi сообщила, что появившаяся ранее информация об увольнении сотрудников дилерских центров не соответствует действительности.

Ранее в соцсетях распространялась информация о сокращении сотрудников 141 дилерского центра марки в России. "ММС Рус" заявила, что на самом деле таких центров в нашей стране 111. Кроме того, они работают как независимые юридические лица, и по этой причине у дистрибьютора нет возможности влиять на кадровую политику дилеров.

Центральный офис компании также функционирует в штатном режиме без каких-либо изменений во внутреннем расписании.

В феврале нынешнего года Mitsubishi реализовала в России 2892 автомобиля, что на 47% больше, чем в феврале 2021-го, и на 41% больше, чем в нынешнем январе. Самым популярным автомобилем японской марки в России остаётся кроссовер Outlander.


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URL: https://www.vb.kg/415041
Теги:
Россия
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