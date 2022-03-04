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Деньги, необходимые для лечения малышки Аруузат, собраны в полном объеме

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- Назгуль Абдыразакова
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Для кыргызстанки Арузат Ташматовой, у которой диагностировали генетическую атрофию спинных мышц и нуждавшуюся в самом дорогом в мире лекарстве, необходимая сумма собрана. Об этом сообщает портал super.kg, ссылаясь на маму девочки, которая проинформировала общественность в прямом эфире в соцсетях.

"Прежде всего хотим выразить сердечную благодарность всем, кто нам помог! Наша маленькая Аруузат смогла объединить вокруг своего спасения миллионы добрых, чистых сердцем людей.

Мы рады, что этот масштабный сбор стал первым в истории Кыргызской Республики, и мы смогли собрать необходимые средства для лечения. Некоторые не верили, что такую сумму можно собрать. Однако мы еще раз доказали, что сила в единстве и доброте нашего народа.

Теперь нам нужно принимать Zolgensma, и мы не знаем, как долго это продлится. Сейчас, учитывая все трудности, мы считаем, что международные конфликты не повлияют на лечение детей. Мы надеемся, что вскоре наш ребенок получит долгожданный укол!" - цитирует слова женщины издание.

Напомним, что необходимый Аруузат препарат "Золгенсма" стоит 2 миллиона 300 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/415042
Теги:
лекарства, Кыргызстан, Помощь
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