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В Кара-Сууйском районе задержаны двое фальшивомонетчиков

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- Назгуль Абдыразакова
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3 марта 2022 года в РОВД Кара-Суйского района поступила оперативная информация о том, что гражданин по кличке "К" хранит и намеревается сбыть в крупном размере фальшивые денежные средства доллары США. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Данный факт зарегистрирован в информационном электронном журнале

Кара-Суйского РОВД и начато расследование. В ходе предварительного следствия в тот же день совместно с органами уголовного розыска и следственной службой Кара-Суйского РОВД при сбыте фальшивых денежных средств задержаны 36-летний житель Алайского района Ошской области Н.Т., и его подельник 29-летний житель Джалал-Абадской области А.Б. В ходе досмотра в кармане куртки обнаружено семь фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США.

В ходе осмотра осмотрено место происшествия и назначены соответствующие экспертизы. Вместе с тем, по факту сбыта 57 (пятидесяти семи) подозрительных долларовых купюр возбуждено уголовное дело по статье 233 (подделка денег и ценных бумаг) УК КР.

Задержанные Н.Т., и А. Б., полностью признали вину и дали показания. Подозреваемые взяты под стражу Кара-Суйским РОВД на основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются источники.


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URL: https://www.vb.kg/415043
Теги:
задержание, Ошская область, фальшивые деньги, УВД
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