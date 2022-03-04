В жилмассивах Бишкека на 1 марта выдали 2 тысячи 340 техпаспортов

В жилмассивах Бишкека на 1 марта выдали 2 тысячи 340 технических паспортов. Об этом редакции vb.kg сообщили в ГУ "Кадастр".

По его данным, всего от жителей поступило 6 тысяч 775 заявлений. Специалисты обследовали 5 тысяч 891 участок, всего на сегодня подготовлено 2 тысячи 897 техпаспортов. Выдано - 2 тысячи 340.

"Технический паспорт не дает права на узаконение участка, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ - это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения", - подчеркнули в ГУ "Кадастр" .