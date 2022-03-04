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Почему в Бишкеке из вещания пропал Первый канал?

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- Наталья Крайнова
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В редакцию vb.kg обращаются читатели, которые сообщили, что из сети вещания сети "Акнет" пропал Первый канал российского телевидения.

"В компании сообщают о некой солнечной интерференции. Но раньше этого не наблюдалось. Может быть, это способ перекрыть канал информации?" - спрашивает читательница.

В справочной службе компании никак не прокомментировали эту ситуацию корреспонденту vb.kg, но в отделе маркетинга также предложили версию о солнечной интерференции со 2 по 10 марта 2022 года.

"В период прохождения астрономического явления с 10.00 до 18.00 возможно кратковременное пропадание сигнала некоторых телеканалов, вплоть до полного исчезновения, продолжительностью от 20 минут", - отметили в компании.


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URL: https://www.vb.kg/415047
Теги:
телевидение, Акнет
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