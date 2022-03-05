Погода
$ 96.62 - 98.50
€ 106.12 - 109.12

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака

70  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дорогие соотечественники, кыргызстанцы! Народ Кыргызстана богат историческим и культурным наследием, передаваемым из поколения в поколение. Это духовный, культурный, экономический и социальный капитал нации.

Ак калпак и в целом национальная одежда тесно связаны с историей кыргызского народа и являются неотъемлемой частью его культуры и быта, важнейшим элементом материального наследия. Ежегодно 5 марта в День ак калпака и национальной одежды у нас в стране проводятся торжественные мероприятия, направленные на сохранение и проявление уважения к национальному головному убору, поддержку народных традиций и пробуждение у людей гордости за свою культуру. Отмечая такие события, мы поддерживаем национальные и культурные ценности нашего народа, сохраняя и развивая их", - сказал президент.

Он также отметил, что наши предки с давних времен относились к нашему культурному наследию с уважением и почтением. Отношение народа к ак калпаку сегодня тоже особенное. Само собой разумеется, что особое внимание уделяется изготовлению его из войлока, одинаково служащего и в жару и холод, философскому значению узоров на нем, различным цветам вышевки орнаментов в зависимости от возраста, и это свидетельство уникальности кыргызского народа.

"Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с Днем Ак калпака. Пусть национальный головной убор ак калпак всегда носят наши мужчины! Я верю, что наша традиционная одежда и дальше будет отражать величие нации, способствуя сохранению, развитию и признанию во всем мире наших исторических и культурных ценностей!", - заключил глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415049
Теги:
праздник, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  