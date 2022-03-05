Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака

Дорогие соотечественники, кыргызстанцы! Народ Кыргызстана богат историческим и культурным наследием, передаваемым из поколения в поколение. Это духовный, культурный, экономический и социальный капитал нации.

Ак калпак и в целом национальная одежда тесно связаны с историей кыргызского народа и являются неотъемлемой частью его культуры и быта, важнейшим элементом материального наследия. Ежегодно 5 марта в День ак калпака и национальной одежды у нас в стране проводятся торжественные мероприятия, направленные на сохранение и проявление уважения к национальному головному убору, поддержку народных традиций и пробуждение у людей гордости за свою культуру. Отмечая такие события, мы поддерживаем национальные и культурные ценности нашего народа, сохраняя и развивая их", - сказал президент.

Он также отметил, что наши предки с давних времен относились к нашему культурному наследию с уважением и почтением. Отношение народа к ак калпаку сегодня тоже особенное. Само собой разумеется, что особое внимание уделяется изготовлению его из войлока, одинаково служащего и в жару и холод, философскому значению узоров на нем, различным цветам вышевки орнаментов в зависимости от возраста, и это свидетельство уникальности кыргызского народа.

"Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с Днем Ак калпака. Пусть национальный головной убор ак калпак всегда носят наши мужчины! Я верю, что наша традиционная одежда и дальше будет отражать величие нации, способствуя сохранению, развитию и признанию во всем мире наших исторических и культурных ценностей!", - заключил глава государства.