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На Иссык-Куле вновь задержаны браконьеры

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- Айжан Мамбеталиева
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С момента образования туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области, сотрудниками данного подразделения ведутся непрерывные работы по защите растительного и животного мира региона. Совместно с другими государственными органами по защите экологической безопасности, на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению браконьерства, незаконной вырубки деревьев и лесных насаждений, а также другие неправомерных действий в сфере экологии. Подобные организационные мероприятия дают свои результаты.

Вчера, 4 марта, в 21 час 15 минут сотрудниками туристическо-экологической милиции совместно с представителями областного общества охотников и рыболовов, управления биосферной территории "Иссык-Куль" на участке "Сары-Тор" сыртовой зоны Жети-Огузского района была остановлена автомашина "Тойота-Форанер", под управлением 38-летнего жителя Бишкека - М.Ю.

При проверке автомашины, были обнаружены два нарезных огнестрельных оружия "Ремингтон-700" зарегистрированные на водителя и одна туша недавно застреленного горного козла. По словам бишкекчанина, он приехал на данный участок для отстрела волков по полученной лицензии. Но увидев, стаю горных козлов, не устоял и застрелил одного горного козла.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Жети-Огузского района и возбуждено уголовное дело по статье 310 (Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных) УК КР. Начато расследование.


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URL: https://www.vb.kg/415050
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство, УВД
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