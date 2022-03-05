Садыр Жапаров поздравил с Днем работников судебной системы Кыргызстана

"Уважаемые судьи и работники судебной системы! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Вам – представителям судебной системы Кыргызстана - приходится обеспечивать защиту конституционных прав и свобод граждан, способствовать утверждению принципов верховенства права. Несмотря на ограниченность бюджета, государством предпринимаются постепенные шаги по кадровому укреплению, совершенствованию условий оплаты труда судей, выделяются средства на совершенствование материально-технической базы судебной системы. Она переходит к широкому применению передовых технологий, включая цифровизацию и электронное правосудие", - сказал президент.

Он также отметил, что важно, чтобы судьи и сотрудники аппарата были организационно и технически готовы к этим процессам, особенно при разработке и принятии новой программы развития судебной системы КР до 2026 года.

"Сфере правосудия доверено вершить судьбы многих людей. Знаем, что это очень непросто. От эффективного функционирования судебной власти в значительной степени зависит стабильность в государстве и доверие граждан ко всем его институтам. Уверен, что, ставя во главу угла свой профессиональный долг, исполняя свои задачи с полной отдачей, судейский корпус оправдает надежды народа на справедливость и соблюдение законов. Пусть человеческое уважение и доверие станут достойным ориентиром в вашей ежедневной работе. Желаю всем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов в нелегком деле служения закону, - сказал Садыр Жапаров.