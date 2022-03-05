Погода
$ 96.62 - 98.50
€ 106.12 - 109.12

Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету

172  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Саманта Маркл утверждает, что у Меган не было такого "ужасного" детства, как она рассказала в интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает издание Hello!

Саманта Маркл, которая приходится герцогине Сассекской сводной сестрой по отцу, подала на нее в суд. 57-летняя Маркл обвиняет свою знаменитую родственницу в клевете. Она утверждает, что многое из сказанного Меган в резонансном интервью Опре Уинфри, которое вышло почти год назад, – ложь.

Во-первых, сводную сестру герцогини оскорбила фраза Меган о том, что она была "единственным ребенком", ведь она, Саманта, по ее собственным словам, "задолго до нее была Маркл".

Во-вторых, она утверждает, что герцогиня "врет, когда говорит, что видела Саманту 19 лет назад, а до этого еще десять лет они не встречались". Кроме того, Маркл-старшая говорит, что Меган не знала бедности, как рассказывала в интервью. Защищая общего отца Томаса, истица заявила, что именно мистер Маркл оплачивал обучение младшей дочери в элитной частной школе, а также ее уроки танцев и актерского мастерства.

Сестра Меган убеждена, что герцогиня придумала такую историю, чтобы создать образ золушки, в том время как ее родные, в частности, Саманта из-за подобных признаний она не смогла получить работу и получила "расстройство психики".

Адвокаты Меган Маркл ответили на иск пока так: "Этот необоснованный и абсурдный судебный процесс - просто продолжение модели тревожного поведения. Мы уделим ему то необходимо минимальное внимание, которого он заслуживает".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415059
Теги:
суд, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  