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В Бишкеке обсудили пропускную способность КПП "Торугарт" и "Иркештам"

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- Айжан Мамбеталиева
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Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев провел переговоры с заместителем председателя народного правления Синьцзян -Уйгурского автономного района КНР Лю Суше в формате видеоконференции.

Встреча состоялась на площадке Государственной таможенной службы при участии кыргызской и китайской делегаций.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия между странами в рамках действующих санитарно-эпидемиологических мер.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи Садыра Жапарова с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Помимо этого, на повестке обсуждения были вопросы о наблюдаемой эпидемиологической ситуации в странах и в приграничных регионах сторон, о предпринимаемых мерах по недопущению трансграничного перемещения инфекции, а также возможности оптимизации контроля в пользу его упрощения.

Особое значение уделено вопросам увеличения товаропотока между странами через кыргызско-китайскую государственную границу и возможности применения различных методов перемещения товаров через пункты пропуска "Торугарт" и "Иркештам".

Арзыбек Кожошев отметил, что и в дальнейшем необходимо прилагать усилия для увеличения объемов товаров, перемещаемых через кыргызско-китайскую границу с учетом эпидемиологической ситуации в обоих странах.

В свою очередь Лю Суше подчеркнул, что в настоящее время количество перемещаемых товаров через пункты пропуска "Торугарт" и "Иркештам" достигло до-пандемийного периода, при этом китайская сторона выразила готовность к консенсусу и дальнейшей работе по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Вместе с тем, по предложению кыргызской стороны, китайская сторона отметила о возможности детального рассмотрения вопроса увеличения времени работы сопредельных пунктов пропуска.

По итогам переговоров был принят двусторонний протокол, а также достигнута договоренность об активизации деловых контактов.


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URL: https://www.vb.kg/415063
Теги:
Китай, Кыргызстан, товары
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