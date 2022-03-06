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Кто на этот раз нарушил правила благоустройства столицы?

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием ведет работу по улучшению санитарного состояния и освобождают город от самовольно установленных объектов.

За неделю владельцам незаконно возведенных объектов выдали порядка 5 уведомлений на добровольный снос построений.

Беседу мы провели и с хозяйствующими субъектами. Рекламные щиты, установленные без разрешений убраны с прохожей части дороги.

Также были зафиксированы факты нарушения чистоты и порядка.

За несоблюдение чистоты на прилегающей территории по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" выписаны протоколы на компанию "Саус Гейт Мебель" (Байтик Баатыра №1/4), "Техосмотр KG" (Жибек-Жолу, 263) и горожанина Мамуратов М. Штраф по статье от 3 до 13 тысяч сомов.

По вопросам работы инспекции можете обращаться по номерам:

По Свердловскому району:0705003137;

По Октябрьскому району: 0551551745;

По Первомайскому району:0555404818;

По Ленинскому району:0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/415064
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