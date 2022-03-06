На обратную сторону Луны упал обломок неопознанной ракеты

На Луну со скоростью 2,6 километра в секунду рухнул обломок неизвестной ракеты. Об этом сообщает space.com. Это первый в истории случай, когда в естественный спутник Земли попадает неопознанное космическое оборудование.

О том, что часть ракеты попадет на Луну, ученым стало известно еще в начале года. Они сразу же задались вопросом, откуда взялся этот обломок.

Пока американские ученые выясняют, откуда взялся обломок ракеты, российские исследователи готовятся по полученным данным в результате падения данным изучать микрофизические свойства риголита, остаточного лунного грунта.

Учитывая высокую скорость, с которой летел обломок, от удара образовалось облако пыли, которое можно было наблюдать с Земли.

Падение произошло в 570 километрах от кратера Герцшпрунг. Ученые полагают, что от удара возник новый кратер. Имя ему еще не придумано, его параметры неизвестны. Сложности исследованиям добавляет то, что инцидент произошел на так называемой обратной стороне Луны, которая не так хорошо изучена.