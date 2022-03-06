Погода
$ 97.55 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

На обратную сторону Луны упал обломок неопознанной ракеты

154  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Луну со скоростью 2,6 километра в секунду рухнул обломок неизвестной ракеты. Об этом сообщает space.com. Это первый в истории случай, когда в естественный спутник Земли попадает неопознанное космическое оборудование.

О том, что часть ракеты попадет на Луну, ученым стало известно еще в начале года. Они сразу же задались вопросом, откуда взялся этот обломок.

Пока американские ученые выясняют, откуда взялся обломок ракеты, российские исследователи готовятся по полученным данным в результате падения данным изучать микрофизические свойства риголита, остаточного лунного грунта.

Учитывая высокую скорость, с которой летел обломок, от удара образовалось облако пыли, которое можно было наблюдать с Земли.

Падение произошло в 570 километрах от кратера Герцшпрунг. Ученые полагают, что от удара возник новый кратер. Имя ему еще не придумано, его параметры неизвестны. Сложности исследованиям добавляет то, что инцидент произошел на так называемой обратной стороне Луны, которая не так хорошо изучена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415072
Теги:
новости мира, космос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  