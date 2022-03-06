Погода
$ 97.55 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

Стали известны новые области генома, отвечающие за старение

133  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН в составе международной группы исследователей выявили 27 новых областей генома (локусов), связанных с такими аспектами старения, как продолжительность жизни, здоровье и долголетие родителей. Результаты работы ускорят создание продлевающих жизнь человека препаратов, сообщает ТАСС.

"В этой работе мы объединили шесть признаков, относящихся к старению, таких как долголетие, продолжительность жизни отца и матери, продолжительность здорового периода жизни и другие. [Мы] выделили 27 областей (локусов) генома, связанных с общей генетической компонентой этих признаков", - приводит пресс-служба института слова заведующего лабораторией рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ СО РАН Якова Цепилова.

Исследование проводилось на основе данных о геномах и здоровье более полумиллиона человек, которые хранятся в трех крупных биобанках, расположенных в Великобритании, Финляндии и Японии. Большая выборка позволила проанализировать генетические особенности людей, живущих в разных частях земного шара.

"Всего таких "универсальных" и реплицированных локусов, связанных со старением, известно около пяти. Поэтому данное исследование значительно увеличивает число таких локусов, известных ученым", - также отметили в институте.

В ходе исследования сотрудники института также изучили связь между концентрациями различных белков в плазме крови человека и процессами старения. Предполагается, что изменение содержания двух из них в организме может влиять на продолжительность жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415091
Теги:
наука, Россия, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  