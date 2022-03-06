Стали известны новые области генома, отвечающие за старение

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН в составе международной группы исследователей выявили 27 новых областей генома (локусов), связанных с такими аспектами старения, как продолжительность жизни, здоровье и долголетие родителей. Результаты работы ускорят создание продлевающих жизнь человека препаратов, сообщает ТАСС.

"В этой работе мы объединили шесть признаков, относящихся к старению, таких как долголетие, продолжительность жизни отца и матери, продолжительность здорового периода жизни и другие. [Мы] выделили 27 областей (локусов) генома, связанных с общей генетической компонентой этих признаков", - приводит пресс-служба института слова заведующего лабораторией рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ СО РАН Якова Цепилова.

Исследование проводилось на основе данных о геномах и здоровье более полумиллиона человек, которые хранятся в трех крупных биобанках, расположенных в Великобритании, Финляндии и Японии. Большая выборка позволила проанализировать генетические особенности людей, живущих в разных частях земного шара.

"Всего таких "универсальных" и реплицированных локусов, связанных со старением, известно около пяти. Поэтому данное исследование значительно увеличивает число таких локусов, известных ученым", - также отметили в институте.

В ходе исследования сотрудники института также изучили связь между концентрациями различных белков в плазме крови человека и процессами старения. Предполагается, что изменение содержания двух из них в организме может влиять на продолжительность жизни.